День донора прошел в Истре. И вот как это было

Станции переливания крови ежедневно нуждаются в запасах крови и плазмы. Донорскую акцию провели в молодежном центре «Мир» в Истре.

С самого утра поток людей, желающих сдать кровь, не иссякал. Доноры приходили после определенной подготовки. За двое суток до процедуры нужно было отказаться от жирной и вредной пищи и не пить алкоголь. С собой донорам нужно было принести только паспорт.

После заполнения согласия на обработку персональных данных участники акции проходили медосмотр. Проверяли давление, гемоглобин, железо и на месте устанавливали группу крови донора.

После осмотра людям предлагали легкий завтрак — сладкий чай с печеньем. Такой завтрак способствует повышению давления и увеличению углеводов в крови, что улучшает кровоток и самочувствие донора во время и после кроводачи.

Источник фото: телеканал «360»

Анастасия Баталина пришла поучаствовать в Дне донора. Она является почетным донором и вот уже 20 лет спасает жизни.

«Для меня это очень важно, я очень хочу помочь людям, которым нужна кровь. Я увидела репортаж про детскую онкологию. И долгое время сдавала кровь, отклик очень сильный в душе оставил и с тех пор езжу», — рассказала Анастасия Баталина.

Источник фото: телеканал «360»

Врач-трансфузиолог Галина Бачуркина рассказала о том, что банк крови постоянно нуждается в донорах.

«Акции нужны для того, чтобы пополнялся банк крови. Ежедневно выдается в лечебные сети много компонентов крови для больных людей. Это и дети, и травмы, и роды. Кому нужно, тому кровь и переливают», — отметила врач.

В донорской акции приняли участие также члены и сторонники партии «Единая Россия».

«Мы регулярно сдаем кровь. Фактически каждый раз, когда идет призыв от наших медиков на сдачу крови, то местное отделение партии „Единая Россия“ под руководством нашего секретариата Татьяны Семеновны Витушевой фактически в полном составе прибывает на пункт сдачи крови и участвует в этих мероприятиях», — поделился председатель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Александр Аношин.

Вся процедура занимала у доноров 15 минут. Сначала сдавали три пробирки по 9 мл. Они нужны, чтобы сделать все необходимые анализы. После этого делали забор 450 мл крови — это один маленький пакет. Но благодаря этому пакету можно спасти целых три жизни.

После процедуры все доноры получают два выходных и денежную компенсацию, которая составляет 5% от МРОТ.