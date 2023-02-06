Подмосковье 06 февраля 2023, 17:26 День доброты прошел в парках Воскресенска

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День доброты прошел в 66 парках Подмосковья. В их числе — парк «Москворецкий» и парк усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск.

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У входа в парк культуры и отдыха «Москворецкий» гостей встречали ростовые куклы Миша и Белочка, которые считаются хранителями этого места. Детей ожидала театрализованная квест-игра и мастер-класс. В читальном павильоне ребята могли сделать открытку в форме сердца для своих друзей и родных.

В парке усадьбы Кривякино прошла экскурсия «В усадьбе зимой» для гостей пожилого возраста.

Сотрудники Комплекса библиотечно-информационного обслуживания городского округа Воскресенск и Центральной детской библиотеки провели викторину для детей на знание любимых книг и мастер-класс по изготовлению закладок. Ребята вместе с родителями играли в настольные игры, раскрашивали картинки с изображением сказочных персонажей, а в подарок каждый мог взять книги из «Читающего чемоданчика».

«Организаторы мероприятий напомнили всем участникам о важности добрых дел и поступков, сострадании и взаимопомощи», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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