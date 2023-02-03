Подмосковье 03 февраля 2023, 13:34 «День доброты» пройдет в парках Подмосковья 4 февраля

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«День доброты» пройдет 4 февраля в 66 парках Подмосковья. Гости смогут посетить экскурсии, мастер-классы и викторины со сказочными персонажами.

Экскурсия «Паровозик по парку» и акция «Улыбаюсь людям» пройдет в Центральном парке Видного. Интерактивная программа «Доброй сказки» состоится для гостей Наташинского парка в Люберцах. Также в главном парке Наро-Фоминска гости смогут создать подарки для пожилых людей.

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Жители и гости Одинцова смогут поучаствовать в эстафетах, конкурсах и викторинах, встретиться с эльфами в парке культуры и отдыха, а в «Покровском» в Сергиевом Посаде состоится ярмарка.

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Парк культуры и отдыха в Шатуре проведет встречу с героями мультфильмов. Гости также смогут посмотреть выступление кукольного театра.

Праздничные программы также пройдут в парках Чехова, Балашихи, Талдома и других округов Подмосковья.

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