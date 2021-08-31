День добрососедства в Котельниках отметили концертом и угощениями

День добрососедства отметили в Котельниках. Во дворе на Кузьминской улице собрались почти все, кто живет в ближайших домах. Праздник помог укрепить отношения между соседями и завести новые знакомства.

На День добрососедства пришли целые семьи. Сам двор стал концертной площадкой, где жителей встречали вокальные и хореографические коллективы, актеры театра ростовых кукол «Софит».

Развернули и торговую площадку с сахарной ватой, кукурузой, сувенирами. Все это стало одной из праздничных программ к 4 сентября — Дню города в Котельниках.

Чтобы уменьшить скопление жителей в условиях пандемии, часть мероприятий решили провести именно во дворах. Об этом рассказала начальник отдела культуры и туризма округа Елена Литвинова.

Я помню свое детство. И помню поименно своих соседей: тетю Дусю, бабушку Нину. Всех помню. А сейчас многие живут и не знают, кто рядом с ними Елена Литвинова.

Праздник объединил людей, живущих на одной площадке, в одном дворе.

«Дни добрососедства помогают людям увидеть воочию, кто твой сосед и как он может повести себя в непринужденной обстановке», — подытожила Литвинова.