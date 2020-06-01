День детских улыбок: фонд «Линия Сердца» провёл благотворительную акцию в Подмосковье

В день защиты детей Фонд «Линия Сердца» совместно с правительством Московской области запустил благотворительную акцию. Волонтеры поздравили многодетные и малоимущие семьи Подмосковья. Начали с Видного и Домодедова. В подарочных наборах — продукты, маски, перчатки, и главное — художественные принадлежности, чтобы дети могли нескучно провести время в самоизоляции.

Источник фото: фонд «Линия Сердца»

В Видном добровольцы навестили семью Абрамушкиных. Накануне Татьяна предупредила детей: будут гости и принесут много подарков. Младшие, Максим и Денис, так ждали праздника, что сегодня встали рано, разбудили весь дом и постоянно бегали в коридор проверить — не идет ли кто.

А когда волонтеры фонда «Линия Сердца» наконец позвонили в дверь, братья засмущались, и подарки пришлось принимать маме.Татьяна рассказывает: день защиты детей в семье Абрамушкиных обычно не отмечают. Для нее и так каждый день и час — это борьба за будущее сыновей. У старшего — аутизм, у младшего — ДЦП.

Источник фото: фонд «Линия Сердца»

«Тяжело об этом говорить, но я год его где-то вообще не воспринимала, он не обращал ни на кого внимания, и он не смотрел, не реагировал… Тяжело было. А потом думаю — надо начинать с чего-то. Меня каждая мелочь радует, другим это будет незаметно, но он начинает что-то делать, это очень сильно радостно» — говорит Татьяна.

Источник фото: фонд «Линия Сердца»

Многодетная семья Пискуновых встретила волонтеров почти в полном составе. К визиту готовились: и на гитаре сыграли, и рисунок подарили.

«Я недавно вышла из декрета, сижу дома, очень тяжело, конечно, спасибо Валентине Шумиловой, руководителю фонда „Линия Сердца“ за помощь, даже в плане продуктов- что один ребенок, что четверо это тяжело» — рассказала Анна Пискунова.

Источник фото: фонд «Линия Сердца»

Акция продлится до 5 июня, и охватит другие регионы страны. Всего помощь получат две тысячи семей.

Я очень благодарна сегодня всем волонтерами, сотрудникам фонда, неравнодушным людям, которые пишут заявки в фонд: вот, мол, есть семья, 5-6 детей, им тяжело, помогите, но они не жалуются. И мы приходим и помогаем. Валентина Шумилова руководитель фонда «Линия Сердца»

Когда самоизоляция закончится, фонд проведет конкурс рисунков среди подопечных. Подаренные альбомы дети начали заполнять сразу- так что работ хватит на целую выставку.