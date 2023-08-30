Подмосковье 30 августа 2023, 13:06 День деревни Городище отпраздновали в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Праздничную программу провели ко Дню деревни Городище. На площадке возле местного клуба каждый мог найти развлечение независимо от возраста. С приветственным словом к гостям обратился почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов.

Сотрудники Воскресенской централизованной библиотечной системы провели мастер-классы для самых маленьких. Развлекали детей артисты театра ростовых кукол «Софит». Также работали батуты и ярмарка с воздушными шарами, игрушками и угощениями — попкорном, сладкой ватой и чаем.

пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Концертную программу открыли участники театрального клуба «Школа аниматоров» и хореографический коллектив «Беби-ритм». Также выступили вокалисты Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки», участники хореографических коллективов и фольклорного театра «Вечерка» из Дома культуры поселка Хорлово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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