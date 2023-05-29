29 мая 2023, 13:26
День деревни Чемодурово отпраздновали в Воскресенске
День деревни Чемодурово отпраздновали в Воскресенске. Для жителей организовали концерт, игры и мастер-классы.
Для самых маленьких гостей праздника работали аттракционы, батуты, мастер-классы, фотозона, выставка игрушек ручной работы, декоративных гипсовых скульптур и цветов. Также были интерактивные площадки, которые организовали библиотеки округа, казаки и байкеры из мотоклуба «Ночные волки».
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Кроме того, для жителей была организована дегустация хлебной продукции и сладкий праздничный стол. Работало кафе под открытым небом и праздничная ярмарка.
С днем деревни жителей поздравили руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» городского округа Воскресенск Сергей Слепов и настоятель Успенского храма села Константиново Сергий Котерев. Завершился праздник концертом и дискотекой.
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