Подмосковье 08 апреля 2024, 17:15 День человека с синдромом Дауна отметили в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Мероприятие, приуроченное к Дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации об аутизме, состоялось в Лобне. Встречу организовали в Доме культуры «Чайка».

Для юных гостей провели различные мастер-классы, где они могли проявить свои творческие способности. Детям нарисовали аквагрим, а также познакомили с ростовыми куклами.

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Главным событием дня стал концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Сценические номера не оставили равнодушными ни одного зрителя.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил подарок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе состоится День добрых дел. Он пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

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