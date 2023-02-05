Подмосковье 05 февраля 2023, 22:27 День борьбы с раком провели в Московском областном онкологическом диспансере

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В Московском областном онкодиспансере прошел День борьбы с онкологическими заболеваниями. Любой житель региона мог бесплатно обратиться к специалистам медучреждения.

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Прием провели маммологи, гинекологи, колопроктологи, урологи, онкодерматологи, абдоминальный и торакальный хирурги. В День борьбы с раком здесь проводили диагностику с помощью УЗИ, рентгенографии, маммографии и других.

«Ежегодно в мире диагностируется более 19 миллионов случаев заболеваний. В России это порядка 490 тысяч, в Московской области порядка 25-26 тысяч», — рассказал заместитель главного врача Мособлдиспансера Денис Сидоров.

Он напомнил, что выявление заболевания на ранней стадии дает более высокие шансы справиться с недугом у пациента.

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