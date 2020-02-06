«Розовый латте единорога». День бармена отметили в Ногинске необычными напитками

Не все знают, но 6 февраля весь мир отмечает День бармена. Ногинск решил присоединиться к празднику.

Никита Войтенко — бармен и бариста в одном лице. Он любит путешествовать и отовсюду привозит интересные рецепты.

Источник фото: телеканал «360»

«Наши коктейли собраны с разных экзотических уголков нашего мира. Привозим сюда и дорабатываем под свой лад, под вкус гостей. Потому что есть такие коктейли, которые слишком специфические, поэтому надо работать и найти ту изюминку для наших посетителей, чтобы она понравилась», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

В честь праздника молодой человек решил угостить ногинчан «Солнечным коктейлем», рецепт которого привез с Малайского архипелага. Секрет его — в особом сочетании апельсинового сока и правильно приготовленного эспрессо.

Источник фото: телеканал «360»

«„Бамбл“ — очень своеобразный напиток. На Бали его очень сильно любят — напиток привезли именно оттуда. Апельсиновый сок с кофе смешивается своеобразно. Тут либо очень понравится, либо совсем не понравится», — отметил Никита.

Источник фото: телеканал «360»

Зимой, когда хочется тепла и солнца, самое время для ярких и необычных коктейлей. Как раз такие любят в Индонезии. Именно поэтому Никита выбрал для горожан этот вкус. Кстати, «Бамбл» гостям кофейни понравился: его назвали идеальным напитком для жаркого лета.

Источник фото: телеканал «360»

В День бармена Никита решил провести мастер-класс и поделиться рецептом одного из коктейлей. Под чутким руководством гости Анна и Максим попыталась приготовить «Розовый латте единорога». Итог: 1:0 в пользу Анны. Кажется, в Ногинске появился новый праздник.