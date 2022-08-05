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    05 августа 2022, 10:32

    День арбуза в Котельниках отметили праздником с угощениями и эстафетами

    Александра Перепечаева

    Жители Котельников отметили день самой большой ягоды. В Кузьминском лесопарке гости рисовали и лепили арбузы, соревновались в фигурном разрезании и эстафете. Организаторы запланировали повторить праздник в следующем году.

    Сочная ягода стала виновником торжества в Котельниках. Мастер-классы, конкурсы и угощения — все в этот день посвятили арбузу. Гости соревновались в оригинальном разрезании, эстафете и других семейных состязаниях. Жительница Татьяна Осипова рассказала, что такой праздник проводят в городе впервые.

    «Такой конкурс у нас проводится впервые. Я первый раз попала. Эмоции самые положительные, самые потрясающие, яркие, такие же сочные, красочные, как арбуз», — сказала женщина.

    Начальник отдела культуры и туризма администрации округа Елена Литвинова отметила, что ведомство активно участвовало в организации праздника: предлагало сценарии, конкурсы и другие активности.

    «Арбуз, всё-таки, ягодка специфическая, а хочется, чтобы было весело, интересно, и чтобы жители принимали участие в конкурсах, а не были просто зрителями», — отметила она.

    Организаторы отметили большой отклик гостей и запланировали в следующем году устроить полномасштабный фестиваль, посвященный Дню арбуза.

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