Подмосковье 08 сентября 2023, 16:20 Демонтажные работы завершились в парке «Березовая роща» в Дмитрове Фото: администрация Дмитрова

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В парке «Березовая роща» в Дмитрове продолжается реконструкция. На днях специалисты завершили демонтажные работы.

Работы проводят в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

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Строители уже разобрали старую летнюю сцену и полностью демонтировали фонтаны у центрального входа. Благоустройство парка завершат к концу года.

«Масштабная программа реконструкции парка стартовала в 2021 году. Здесь появилась современная скейт-площадка — на площади порядка 700 квадратных метров разместились разные фигуры. Для ребят младшего возраста в парке открыт игровой комплекс, который включает порядка 23 малых архитектурных форм на площади 1077 квадратных метров», — заявил глава округа Илья Поночевный.

В парке установят сцену в форме подковы, полноценные гримерные и раздевалки для артистов. Для зрителей обустроят кресла.

Также в центре парка восстановят памятник дмитровчанам — участникам Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

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