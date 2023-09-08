08 сентября 2023, 16:20
Демонтажные работы завершились в парке «Березовая роща» в Дмитрове
В парке «Березовая роща» в Дмитрове продолжается реконструкция. На днях специалисты завершили демонтажные работы.
Работы проводят в рамках программы по созданию комфортной городской среды.
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Строители уже разобрали старую летнюю сцену и полностью демонтировали фонтаны у центрального входа. Благоустройство парка завершат к концу года.
«Масштабная программа реконструкции парка стартовала в 2021 году. Здесь появилась современная скейт-площадка — на площади порядка 700 квадратных метров разместились разные фигуры. Для ребят младшего возраста в парке открыт игровой комплекс, который включает порядка 23 малых архитектурных форм на площади 1077 квадратных метров», — заявил глава округа Илья Поночевный.
В парке установят сцену в форме подковы, полноценные гримерные и раздевалки для артистов. Для зрителей обустроят кресла.
Также в центре парка восстановят памятник дмитровчанам — участникам Великой Отечественной войны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дмитров
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