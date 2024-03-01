Подмосковье 01 марта 2024, 15:19 Демонтаж старых конструкций и опиловку деревьев провели в Центральном парке Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Центральном парке Лобни проходит масштабная реконструкция. Специалисты уже удалили устаревшие элементы и опилили аварийные деревья. Завершить работы планируется к концу лета.

После реконструкции в парке откроют зону для проведения культурных и массовых мероприятий, новую танцплощадку и павильон-кафе. Кроме того, появятся скейт-парк, обновленная детская игровая зона, смотровая площадка и другие пространства для отдыха.

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Из-за реконструкции развлекательные и спортивные активности временно перенесены в парк «Река времени». Сейчас там проводится очистка тропинок и замена поврежденных элементов.

Отметим, что проект реконструкции был сформирован с учетом пожеланий жителей города. Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работах по благоустройству общественных территорий, которые выполнили в прошлом году.

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