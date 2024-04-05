05 апреля 2024, 17:31
Демонтаж портящих облик города торговых павильонов начался в Щелкове
Демонтаж устаревших торговых павильонов начался в Щелкове. Новые объекты будут соответствовать правилам современного архитектурного облика города.
По словам заместителя главы округа Алексея Коршунова, владелец закусочной «Шаурма» на Пролетарском проспекте самостоятельно принял решение снести павильон, а после заключения нового договора продолжить торговлю.
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«Это не единственный объект в округе. С собственниками ведутся переговоры. Вскоре город приобретет современный вид», — рассказал Коршунов.
С октября 2023 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья проводит работу по приведению в надлежащий вид торговых точек.
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