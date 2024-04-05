Подмосковье 05 апреля 2024, 17:31 Демонтаж портящих облик города торговых павильонов начался в Щелкове Источник фото: Елена Катасонова

Читать 360tv в

Демонтаж устаревших торговых павильонов начался в Щелкове. Новые объекты будут соответствовать правилам современного архитектурного облика города.

По словам заместителя главы округа Алексея Коршунова, владелец закусочной «Шаурма» на Пролетарском проспекте самостоятельно принял решение снести павильон, а после заключения нового договора продолжить торговлю.

Реклама

«Это не единственный объект в округе. С собственниками ведутся переговоры. Вскоре город приобретет современный вид», — рассказал Коршунов.

С октября 2023 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья проводит работу по приведению в надлежащий вид торговых точек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».