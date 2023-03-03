Подмосковье 03 марта 2023, 02:02 Деловую игру «Модель ООН» провели в Одинцовском филиале МГИМО Ученики Подмосковья приняли участие в игре «Модель ООН» в Одинцовском филиале МГИМО Unsplash

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Деловая игра «Модель ООН» состоялась в Одинцовском филиале МГИМО. Участие в ней приняли более 80 учеников со всего Подмосковья. Мероприятие прошло в формате конференции, на которой обсуждались глобальные вопросы.

Основными темами игры стали распространение оружия массового поражения, продовольственная безопасность и борьба с коррупцией.

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«Суть игры заключается в моделировании работы органов ООН, когда каждый из делегатов представляет отдельно взятую страну на заседании своего комитета», — рассказал один из участников конференции.

В ходе мероприятия каждый представитель отстаивал позиции «своей» страны, основываясь на политических взглядах, культуре и социальном положении государства. Главная задача организаторов заключалась в умении свести жаркие споры, в которые перерастали дискуссии, к единому принципу большой политики — искусству договариваться с оппонентом.

«Здесь нужно учитывать мнение нескольких десятков партнеров — а это минимум 15 государств в Совбезе ООН. Такой подход требует глубоких знаний и позиций других государств, что позволит школьникам научиться учитывать их. Главный результат — выйти на консенсусное решение», — отметил заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Титоренко.

Подобные навыки, считают организаторы мероприятия, позволят ученикам не только приобрести дипломатические навыки, но и прокачать лидерские качества.

Конференция продлится три дня, за это время подмосковные школьники проведут несколько сессий и прослушают лекции приглашенных гостей. По итогам игры будут подготовлены три резолюции. Игру в Одинцовском филиале МГИМО планируют проводить регулярно.