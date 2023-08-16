Подмосковье 16 августа 2023, 10:35 Деловая встреча для начинающих предпринимателей пройдет в Красногорске 17 августа

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Деловая встреча для начинающих предпринимателей Москвы и Подмосковья пройдет в Красногорске 17 августа. Участники смогут обменяться опытом, а также получить консультации опытных коллег и наставников.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикерами мероприятия станут лидер клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь. Бизнес» по Москве Полина Бызова, а также предприниматель с 20-летним стажем Марина Фишер. Они расскажут о способах эффективного развития бизнеса для привлечения инвестиций. Также на встрече выступят заместитель директора Центра поддержки предпринимательства «Агентство инвестиционного развития» Екатерина Звонкова и президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

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Участие в мероприятии бесплатное, пройти регистрацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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