Дельфины под угрозой. Ученые РАН готовят рекомендации по спасению краснокнижных животных

Российские ученые ищут способ сохранения дельфинов. Две морские экспедиции Института океанологии РАН прошли вдоль всего побережья Краснодарского края и собрали данные об акватории.

Работы по мониторингу проводятся при поддержке «Роснефти». Компании важно собрать максимальный объем информации по состоянию экосистемы в регионе своей деятельности. Подобные экспедиции в акватории Черного моря не проводились с 80-х годов.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты изучили более двух тысяч особей, сделали множество фото и акустических записей для создания каталогов. А еще — провели береговые исследования и отобрали образцы для изучения в лабораториях.

Источник фото: телеканал «360»

По предварительным данным, нагрузка на природу сейчас слишком сильна и может привести к вымиранию этих китообразных. Причины — рыболовство, загрязнение акватории, особенно сильно вредят выбросы бытовой химии. Сейчас ученые готовят рекомендации, которые помогут сохранить этих краснокнижных животных.