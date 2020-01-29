    29 января 2020, 17:34

    Дельфины под угрозой. Ученые РАН готовят рекомендации по спасению краснокнижных животных

    Елена Глущенкова, Елена Маркелова, Ирина Журавлева

    Российские ученые ищут способ сохранения дельфинов. Две морские экспедиции Института океанологии РАН прошли вдоль всего побережья Краснодарского края и собрали данные об акватории.
    Дельфины под угрозой. Ученые РАН готовят рекомендации по спасению краснокнижных животных

    Работы по мониторингу проводятся при поддержке «Роснефти». Компании важно собрать максимальный объем информации по состоянию экосистемы в регионе своей деятельности. Подобные экспедиции в акватории Черного моря не проводились с 80-х годов.

    Дельфины под угрозой. Ученые РАН готовят рекомендации по спасению краснокнижных животных | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Специалисты изучили более двух тысяч особей, сделали множество фото и акустических записей для создания каталогов. А еще — провели береговые исследования и отобрали образцы для изучения в лабораториях.

    Дельфины под угрозой. Ученые РАН готовят рекомендации по спасению краснокнижных животных | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    По предварительным данным, нагрузка на природу сейчас слишком сильна и может привести к вымиранию этих китообразных. Причины — рыболовство, загрязнение акватории, особенно сильно вредят выбросы бытовой химии. Сейчас ученые готовят рекомендации, которые помогут сохранить этих краснокнижных животных.