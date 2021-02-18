Заметный старт для юных талантов. Ребята из Подмосковья завоевали 21 награду на Дельфийских играх

Сборная Московской области получила 14 медалей и семь дипломов на XIX молодежных Дельфийских играх. Это творческие соревнования по самым разным направлениям.

Всего в команду вошли 62 ученика школ искусств и колледжей Подмосковья. Сегодня победителей поздравила и наградила заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

В копилке молодежной сборной Московской области три золотые медали, четыре серебряные и семь бронзовых наград. В этом году соревнования прошли онлайн и были посвящены 75-летию Победы. По словам Ольги Забраловой, необычный формат проведения Дельфийских игр не помешал участникам из Подмосковья стать победителями.

«Мы вошли в тройку регионов-лидеров, завоевали 21 награду. Это медали и дипломы. Это результат работы наших педагогов в школах и колледжах искусств. Мы уже начали подготовку [к играм], которые пройдут весной этого года уже в очном формате. Сборную Московской области соберут до 1 марта. Уже идет работа по отбору наших кандидатов», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что сборная Московской области стала самой большой среди остальных команд. Она пояснила, что в Подмосковье очень сильные преподаватели в школах искусств и колледжах.

«На уровне страны у нас 6% детей поступают в ведущие колледжи: Гнесинка, Строгановка и так далее, а по стране 4,5% детей. Поэтому Московская область лидер в плане обучения детей. Поэтому с нами работают и Юрий Башмет и Денис Мацуев, проводят свои мастер-классы, выбирают одаренных детей и дальше помогают им», — поделилась она.

Победители

Первое место досталось ученице детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Шопена Анастасии Орловой. Она победила в номинации «Фортепиано».

Ученик Центральной детской школы искусств городского округа Химки Спиридон Хатзидимитриадис стал лучшим исполнителем в номинации «Балалайка», а Елизавета Логинова из Детской школы искусств №3 городского округа Мытищи лучше всех сыграла на флейте.

Второе место заняли: студентка ВГИК Ярослава Мурашко в номинации «Изобразительное искусство», ученица Музыкального училища имени Гнесиных Ирина Ролдугина в номинации «Домра», студент-саксофонист Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева Павел Волобуев и ученик Лесногородской детской школы искусств Тимофей Стасенко в номинации «Медные духовые инструменты».

Источник фото: телеканал «360»

Бронзовые медали привезли ученики Жуковской детской школы искусств №1 Ксения Войтышена и Егор Дмитриев. Они играли на домре и балалайке.

В номинации «Фортепиано» и «Скрипка» третье место заняли ученицы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Анастасия Ключерева и Светлана Кондратьева. Бронзу в конкурсе «Классическая гитара» получил Евгений Козлов, студент Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева.

Также третье место досталось студентке Московского государственного института культуры Лейле Казымовой в номинации «Фортепиано», воспитаннице Районного культурного центра «Купина» имени Любови Жук городского округа Красногорск Адрине Мартиросян в номинации «Сольные народные инструменты».

Поддержка одаренных детей

Благодаря Дельфийским играм одаренные дети могут не просто продемонстрировать уровень своего таланта, но и стать заметнее. После этого их приглашают на другие международные соревнования и концерты.

Талантливых детей в Московской области постоянно поддерживают. Есть, например, губернаторская программа грантов на 15 миллионов рублей, которую распределяют между 12 участниками.

«В прошлом году мы расширили список, потому что есть большие коллективы, как, например, хор „Алые паруса“. Ребятам нужны новые костюмы, нужны билеты и так далее», — рассказала министр культуры. Самый большой грант составляет 1,5 миллиона рублей, самый маленький — 500 тысяч.

Кроме того, талантливые ученики получают стипендию, ездят за счет бюджета региона на различные соревнования.

«Хочется, чтобы это было системой, чтобы мы ловили таких детей на уровне первого класса и начинали их вести с постоянной поддержкой. Это могут быть не просто деньги, а педагог мирового уровня, который бы занимался с ними раз в неделю», — поделилась Елена Харламова.

XIX молодежные Дельфийские игры состоялись в ноябре 2020 года. Впервые они прошли в дистанционном формате. В Играх приняли участие команды из 72 субъектов России.

ХХ молодежные Дельфийские игры пройдут с 21 по 26 мая в Пермском крае. Заявки на участие в Подмосковье подали 116 участников и два творческих коллектива. Сейчас идет отборочный этап.