Подмосковье 29 января 2024, 17:27 Делегация врачей из Химок приняла участие в международном форуме «Мы рядом» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Международный форум «Мы рядом» состоялся в конференц-зале Правительства Московской области. Главный врач Химкинской больницы и депутат местного Совета депутатов Владислав Мирзонов возглавил делегацию.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Особое внимание участники форума уделили вопросам кадровой политики, повышению престижа профессии и взаимодействию отраслевого сообщества с производителями лекарств и медицинских изделий.

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Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, главные врачи больниц Подмосковья и другие участники форума обсудили планы развития и обменялись лучшими практиками социального партнерства в области здравоохранения.

С начала 2023 года в медучреждения Химкинской больницы привлекли более 100 специалистов из других регионов страны. В муниципалитете для медиков реализуют различные меры поддержки, льготы и помощь в приобретении жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

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