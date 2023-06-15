Подмосковье 15 июня 2023, 09:38 Делегация Воскресенска приняла участие в конференции областного отделения партии «Единая Россия»

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Делегация Воскресенска приняла участие в конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Представители округа поддержали выдвижение Андрея Воробьева в кандидаты на пост губернатора Подмосковья.

Главной темой конференции был выбор кандидата для участия в выборах на должность губернатора Московской области. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил поддержать Андрея Воробьева на выборах главы Подмосковья. Воскресенцы единогласно приняли это решение.

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«На наших глазах Московская область стала сильнее в экономическом смысле и комфортнее для людей. Поддержав сегодня губернатора Андрея Воробьева на предварительном голосовании, мы тем самым поддержали курс на дальнейшее стабильное развитие региона. Для каждого, кто сегодня участвовал в работе конференции, важно быть частью единой команды с сильным лидером», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех за оказанное доверие.

«Я очень рассчитываю, уважаемые друзья, коллеги, на дальнейшую совместную работу, совместное желание доказать — наше любимое Подмосковье может и должно быть первым для того, чтобы качество жизни здесь постоянно менялось», — сказал Андрей Воробьев.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко отметил, что сегодня Подмосковье является регионом-лидером во многих сферах и этот курс необходимо поддерживать.

«В городском округе Воскресенск — сплоченная команда единороссов. Принимая в свои ряды новых партийцев, мы держим курс на стабильное развитие нашего края. Ориентируясь на наказы президента и поддержав кандидатуру губернатора Андрея Воробьева, мы готовы оказать всецелую помощь в достижении благополучия региона», — поделился заместитель председателя Совета депутатов городского округа Воскресенск, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

На конференции отметили, что Подмосковье активно реагирует на федеральную повестку. Так, власти всех округов поддержали участников СВО, их семьи и волонтерское движение по сбору гуманитарной помощи пострадавшим регионам.

«Центр поддержки участников СВО и их семей в Воскресенске работает на полную мощность. Здесь предусмотрены все меры поддержки, решаются все вопросы, с которыми обращаются люди, оказывается психологическая и юридическая помощь», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Бойко.

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов на конференции подчеркнул, что партия является ведущей политической силой в Московской области.

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