Делегация Татарстана посетила Соборную мечеть в Ногинске

Делегация Татарстана посетила экскурсию по Соборной мечети в Ногинске. Сплоченность местного сообщества мусульман высоко оценил председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он возглавил делегацию.

Гостей встретили муфтий Московской области, председатель Духовного управления мусульман региона Рушан Аббясов, а также имамы-хатыбы общины и юные прихожане.

Гостям рассказали интересные факты об истории мечети, ее роли в жизни мусульман Ногинска и татар в частности. Еще в дореволюционные годы они в поисках работы переезжали на местные земли и выбирали их в качестве нового дома.

Сейчас Соборная мечеть — настоящая жемчужина Ногинска. Гостям рассказали, что именно местные татары, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, приложили все усилия для ее появления в городе.

Кроме того, Василь Шайхразиев пообщался с юными прихожанами общины. Он побывал на их занятиях по основам Ислама.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар высоко оценил активность и сплоченность татар и мусульманского сообщества Ногинска. Он выразил надежду на развитие и укрепление двусторонних отношений.