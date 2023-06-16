Подмосковье 16 июня 2023, 14:24 Делегация Солнечногорска приняла участие в конференции областного отделения «Единой России»

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Делегация Солнечногорска приняла участие в конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Солнечногорцы поддержали кандидатуру Андрея Воробьева на предстоящих выборах губернатора Подмосковья.

Кандидатуру Воробьева на предстоящие выборы губернатора Московской области предложил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что сегодня по многим показателям регион является одним из лидеров. Напомним, единый день голосования пройдет 10 сентября.

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Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева за последние 10 лет в Солнечногорске построили и модернизировали более 15 водозаборных узлов и котельных, установили около 50 новых детских площадок, отремонтировали порядка 100 дворов и 300 километров дорог, очистили 55 прудов и озер, а также благоустроили более 30 родников.

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