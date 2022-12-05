Подмосковье 05 декабря 2022, 16:16 Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы России

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В годовщину контрнаступления войск СССР в битве под Москвой прошло торжественное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии приняла участие делегация Московской области, к мемориалу возложили венки и цветы. Подмосковную делегацию возглавлял председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«С тех памятных событий прошел ровно 81 год, но мы всегда будем помнить подвиг наших солдат, которым удалось отбросить врага от столицы нашей Родины — Москвы. Невероятные храбрость и отвага, проявленные тогда нашими героями, навсегда записаны на страницах мировой истории вместе с самыми великими свершениями прошлого», — сказал он.

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Как добавил Игорь Брынцалов, в Подмосковье всегда чтили и чтят память того поколения, которое сумело одержать в войне Победу, и эту память в регионе будут бережно хранить, передавать своим потомкам, поддерживать мир на земле. После возложения цветов память защитников Родины почтили минутой молчания. Затем по традиции перед собравшимися маршировала рота Почетного караула, а закончилось памятное мероприятие выступлением военного оркестра.

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