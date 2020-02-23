Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

23 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев в составе делегации Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил корреспондент телеканала «360».

В торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества, приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Губернатор Андрей Воробьев возглавил делегацию Подмосковья на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Венок из белых и красных роз на специальную подставку установил почетный караул. Собравшиеся почтили минутой молчания память героев. Первым цветы возложил губернатор Андрей Воробьев. За ним букеты гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата возложили члены правительства, депутаты и представители ветеранских организаций.