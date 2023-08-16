Подмосковье 16 августа 2023, 09:59 Делегация Подмосковья прибыла на фестиваль «Таврида.Арт» в Крыму Фото организаторов

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Молодежный фестиваль «Таврида.Арт» начнется 17 августа в Крыму. В нем примут участия ребята со всей страны, в том числе делегация Подмосковья.

Как рассказали в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона, стенды разместили в современном выставочном центре «Арт-Экспо». На них представят лучшие достижения и практики регионов и учебных заведений России. Уникальные выставки готовят более 20 партнеров, среди которых творческие вузы и арт-резиденции. Московская область представит стенд «Подмосковье — это любовь».

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По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, слоган появился естественным образом среди его посетителей на Тавриде в прошлом году.

«Именно так они охарактеризовали атмосферу нашего стенда, именно такие эмоции испытывали. Поэтому мы решили ничего не выдумывать и взяли слоган, который родился сам собой. Подмосковье действительно дарит любовь всем, кто оказывается в нашем регионе, и, конечно, в Подмосковье невозможно не влюбиться», — добавила она.

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