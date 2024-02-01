Подмосковье 01 февраля 2024, 21:59 Делегация Подмосковья посетила форум «Народного Фронта» в Туле Народный Фронт

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Свыше 500 участников форума «Все для Победы!» собрались в Туле для обсуждения различных аспектов помощи бойцам специальной военной операции. Среди них — представители Московской области, включая руководителей, ведущих специалистов, волонтеров и медиков.

«Народный фронт» организовал форум, чтобы поддержать военных, находящихся на передовой. Местом проведения форума была выбрана Тула, известная своими славными традициями оружейников и подвигом горожан во время Великой Отечественной войны.

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На полях форума впервые собрались представители организаций и сообществ, которые оказывают поддержку военным в разных частях нашей страны.

«Здесь, на форуме, — наши волонтеры, которые с самых первых дней помогают как бойцам, так и мирным жителям. В том числе наши прекрасные женщины, „швейбаты“, народные полки, как мы их называем. Они, например, шьют специальные муфты для операторов дронов. Когда ребята на морозе пользуются пультом, в муфты можно руки убрать, чтобы не мерзли пальцы», — подчеркнул руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

В первый день форма будет представлено восемь тематических секций, на которых участники смогут провести дискуссии. Они посвящены различным аспектам работы медицинских работников в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросам кибербезопасности, поддержке предпринимателей и восстановлению инфраструктуры на новых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники отечества».

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