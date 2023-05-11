Подмосковье 11 мая 2023, 23:26 Жители Одинцова посетят Мурманск в рамках праздничной эстафеты «Салют Победе!» Мария Шматкова

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Жители городского округа Одинцово посетят город-герой Мурманск в рамках эстафеты «Салют Победе». В мероприятии участвуют представители общественных организаций, волонтеры, руководители образовательных учреждений и творческие коллективы.

По словам председателя Совета депутатов округа Татьяны Одинцовой, в северном городе делегация побывает в ключевых местах и на мемориальном комплексе памяти погибших во времена ВОВ солдат.

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«Им было очень тяжело в 1941 году, когда началась война. Они выстояли и защитили родную землю. Благодаря проекту „Салют Победе!“ мы узнаем о подвигах героев Великой Отечественной войны на разных рубежах нашей страны» — добавила Одинцова.

Эстафета «Салют Победе!» проводится в девятый раз. За время существования акции делегация Одинцовского округа посетила такие города как Брест, Смоленск, Тулу, Санкт-Петербург и Новороссийск. В Мурманске гости из Одинцова проведут ряд мероприятий для жителей города и представят концертную программу, в которой расскажут о подвиге защитников северного города.

«В душе очень трепетно, слезы на глазах, потому что акция „Салют Победе!“ много значит для ветеранов, подрастающего поколения, для всех нас. Память — это самое главное, что у нас есть», — поделилась исполняющая обязанности директора одинцовской школы № 12 Мария Ежова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в День Победы 9 мая возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой вместе с жительницей блокадного Ленинграда.

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