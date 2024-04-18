Подмосковье 18 апреля 2024, 21:00 Делегация Минздрава КНДР посетила предприятия ОЭЗ «Дубна» Мининвест

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Делегация Минздрава КНДР посетила предприятия медицинского кластера особой экономической зоны «Дубна». Корейские коллеги познакомились с работой фармацевтической компании ООО «ПСК „Фарма“.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, главной целью визита стало обсуждение с резидентами особой экономической зоны «Дубна» и представителями ее управляющей компании перспектив сотрудничества в области научной и практической медицины.

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«Из более чем 160 компаний, работающих в ОЭЗ „Дубна“, 36 входят в медицинский кластер. Ими создано более 1,3 тысячи рабочих мест, а инвестиции этих предприятий превышают 20 миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Резиденты медицинского кластера особой экономической зоны «Дубна» обеспечивают 11% от общероссийского производства медицинских изделий.

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