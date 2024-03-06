Подмосковье 06 марта 2024, 09:48 Делегация Мексики выступила на стенде Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

Всемирный фестиваль молодежи, объединивший 20 тысяч молодых и активных ребят со всего мира, продолжается в Сочи. Стенд Подмосковья стал одним из самых популярных на площадке. 5 марта возможностью выступить здесь воспользовались гости из Мексики.

«На Всемирный фестиваль молодежи приехали более 100 молодых мексиканцев. Также в рамках региональной программы ВФМ-2024, двое граждан Мексики приедут в Подмосковье, чтобы поближе познакомиться с культурой и традициями России», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Спикерами открытого микрофона стали руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Говорили о культурном и технологическом сотрудничестве России и Мексики.

«Мы очень рады быть здесь, что Россия открывает для нас двери. Мы много работали с русскими в области образования, культуры и хотим продолжать это делать. Хотим узнать, какие возможности существуют для работы, учебы, путешествий и обмена с Россией во всех этих сферах», — отметил Антонио Кармона.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Подробнее о фестивале глазами подмосковной молодежи можно узнать в Telegram-канале «Мы — будущее».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».