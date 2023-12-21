Подмосковье 21 декабря 2023, 13:55 Делегация Лобни отправилась в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге Unsplash

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Делегация из Дворца культуры «Чайка» в Лобне отправилась в Великий Устюг. Танцоры из ансамбля «Карнавал» посетят резиденцию Деда Мороза и передадут ему письма от юных жителей округа.

Почтовый ящик для сбора писем Деду Морозу установили во Дворце культуры «Чайка» в начале зимы. Теперь все детские письма передадут лично в руки главному зимнему волшебнику.

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Также ансамбль «Карнавал» выступит на фестивале «Морозные узоры», который пройдет в Великом Устюге в конце декабря.

Напомним, недавно состоялось торжественное открытие центральной городской новогодней елки на площади у Дворца культуры «Чайка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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