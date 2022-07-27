Делегация «Юнармии» из Подмосковья передала гуманитарную помощь в ЛНР

Делегация регионального отделения «Юнармии» Московской области посетила ЛНР. Рабочая группа из Подмосковья передала республике больше двух тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Наша команда из Московской области приехала с двумя целями —доставить гуманитарный груз и познакомиться с местными юнармейцами, пообщаться с ребятами и пригласить их в Подмосковье на наши мероприятия», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В состав делегации регионального отделения «Юнармии» вошли заместитель начальника штаба Евгений Лукошников и руководители юнармейских отрядов из городских округов Московской области. Они отметили, что встречи в Подмосковье очень нужны для продуктивного обмена опытом и для развития крепкого сотрудничества.

Всероссийское движение «Юнармия» действует на территории Московской области с 2016 года. На сегодняшний день его численность составляет порядка 38 тысяч человек. В Подмосковье открыто 61 местное отделение, в которое входят 1097 юнармейских отрядов.

Ранее стало известно, что Подмосковье приняло большое количество жителей ДНР и ЛНР — преимущественно это дети и женщины. Многим оказали медицинскую помощь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил врачей за поддержку эвакуированных людей.