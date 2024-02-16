Подмосковье 16 февраля 2024, 20:01 Делегация из Воскресенска посетила форум национальных достижений «Наша культура» пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Делегация из Воскресенска приняла участие в форуме национальных достижений «Наша культура». Мероприятие состоялось на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Сотрудники культурного центра «Истоки» приняли участие в круглом столе на тему «От сельского клуба к культурному центру — квадратные метры культуры». В рамках мероприятия выступили директор Российского дома народного творчества Тамара Пуртова, министр культуры Белгородской области Константин Курганский, директор по продвижению портала «Культура.РФ» Александр Минаев, директор Объединения центров развития культуры Тульской области Елена Арбекова, директор культурного центра «ЗИЛ» Елена Бахтина, генеральный директор ФКУ «Цифровая культура» Дмитрий Коновалов.

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Обсуждение касалось стратегии развития учреждений культурно-досугового типа, работы сервисов «Культура.РФ» и «PRO.Культура», особенностей держателей Пушкинской карты и популярных форм проведения мероприятий для подростков и молодежи.

Диалог был продуктивным, участники круглого стола получили много полезной информации и новых идей.

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