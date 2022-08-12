Делегация из Пермского края познакомилась с работой ЦУР Подмосковья

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 12 августа посетила делегация министерства информационного развития и связи Пермского края.

Во время встречи коллеги обсудили опыт Мингосуправления в цифровой трансформации госуслуг.

«Подмосковье входит в топ-5 рейтинга цифровой трансформации регионов. Это значит, что наша работа высоко ценится на федеральном уровне. Мы с удовольствием делимся успешным опытом по цифровизации с коллегами», — сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Гостям показали работу профильного блока «МФЦ» в рамках экскурсии по центру управления регионом. Коллегам рассказали также о принципах работы ЦУРа и о концепции «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем», которая призвана оперативно решать вопросы и предупреждать проблемы жителей Подмосковья.

Кроме того, делегации Пермского края рассказали о цифровой трансформации МФЦ Подмосковья и ее результатах: цифровой панели, первой онлайн-услуге МФЦ на регпортале госуслуг, открытии цифровых МФЦ. Также Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Иван Кулаков поделился планами развития центров «Мои Документы».

«Московская область, безусловно, является примером по цифровизации процессов госуправления. Благодарим коллег за организацию встречи и насыщенную программу. Будем внедрять инновационные подходы к предоставлению госуслуг в Пермском крае», — отметил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.