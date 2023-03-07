Подмосковье 07 марта 2023, 10:58 Делегация из Одинцова дала старт патриотической эстафете «Салют Победе!» на Поклонной горе в Москве

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Девятый этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!» стартовал на Поклонной горе в Москве. Среди участников мероприятия были делегации из Одинцова и Мурманска.

Впервые акцию провели в год 70-летия Победы. Она проходит в честь участников и ветеранов Великой Отечественной войны, работников тыла и малолетних узников концлагерей. В этом году эстафету посвятили Городу-герою — Мурманску.

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Немецкое командование по плану Барбаросса рассчитывало захватить Заполярье всего за несколько суток. Однако благодаря мужеству солдат Красной армии врага удалось остановить в 30 километрах от пограничной линии. В память о тех событиях участники акции возложили цветы к Мемориалу погибшим морякам.

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«Данное мероприятие проводится с 2015 года и объединяет не только Одинцовский городской округ, но и Города-герои. Сегодня мы стали участниками этого мероприятия, которое объединило и ветеранов Великой Отечественной войны, и волонтеров, и общественные организации, и наше „Активное долголетие“, серебряные волонтеры», — отметила депутат Госдумы Алла Полякова.

В этом году символами эстафеты стали боевое знамя Победы, медаль «За оборону Советского Заполярья», а также морская офицерская фуражка. Теперь они отправятся в путешествие по округам Московской области, где также пройдут праздничные мероприятия и концерты в честь героев Великой Отечественной войны.

В Подмосковье не забывают и о героях наших дней. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании заявил о важности помощи семьям военнослужащих. Глава региона подчеркнул, что центры поддержки необходимы как самим военным, так и членам их семей.

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