Подмосковье 01 декабря 2023, 16:56 Делегация из Лобни приняла участие в региональном съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Врачи из Лобни побывали на региональном съезде терапевтов и специалистов смежных специальностей. Они обсудили вопросы оснащенности поликлиник и рабочих мест врачей, а также новые методы лечения разных болезней.

Участие в съезде приняли более трех тысяч врачей из России, а также доктора из 31 страны. При этом порядка 2,5 тысячи человек приняли участие в конференции онлайн.

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Главными темами обсуждений стало лечение остеоартрита, остеопороза, болезней позвоночника, анемии, астении, острых коронарных патологий. Отдельно обсуждались вопросы стоматологии, вакцинации и работы медицинских служб.

Напомним, в Подмосковье в 2023 году открыли семь поликлиник и одну подстанцию скорой помощи. Сегодня в Лобне также строится современная поликлиника на 600 посещений в смену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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