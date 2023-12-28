Подмосковье 28 декабря 2023, 12:54 Делегация из Лобни приняла участие в молодежном форуме «Мы — будущее» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Молодежные активисты из Лобни приняли участие в итоговом форуме «Мы — будущее». Участие в мероприятии приняли более 500 человек со всего Подмосковья.

Среди гостей форума были сотрудники администраций городских округов, директора молодежных центров, волонтеры, юнармейцы, представители Российского союза молодежи, «Молодой гвардии Единой России» и других общественных организаций.

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Форум длился два дня. Участники пообщались со спикерами на паблик-токе и обсудили новые тренды в социальных сетях. Также состоялась встреча молодежи с военкором Александром Сладковым и со специалистом по тактической медицине, бойцом СВО с позывным «Махно».

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

На торжественной части прошло награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» и самых активных специалистов в сфере молодежной политики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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