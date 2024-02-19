Подмосковье 19 февраля 2024, 13:15 Делегация из Лобни посетила с экскурсией Троице-Сергиеву Лавру Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Лобненское благочиние, представители управления образования и директора школ города побывали на экскурсии в Сергиевом Посаде. Они посетили Троице-Сергиеву Лавру.

Экскурсионную поездку организовал благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев.

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«Мы провели день, наполненный интересными экскурсиями, обсуждениями и вдохновляющими беседами о развитии образования и культуры. Это был яркий и содержательный опыт, который поможет нам совместно двигаться вперед и искать новые пути для улучшения образовательного процесса», — рассказала заместитель главы городского округа Лобня Ирина Салыгина.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в Троице-Сергиевой Лавре началась реставрация центрального купола Успенского собора. Специалисты очищают от коррозии металлический каркас площадью около 400 квадратных метров. Это уникальная плетеная конструкция на вантах. Масштабная реконструкция проводится впервые с XVIII века.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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