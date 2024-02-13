Подмосковье 13 февраля 2024, 12:19 Делегация из Лобни посетила Дом молодежи на международной выставке-форуме «Россия» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» из Лобни посетили Дом молодежи на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. В этом павильоне можно познакомиться с достижениями молодых россиян.

В Доме молодежи работают интерактивные комнаты с VR-очками, проводятся форумы и фестивали, лекции и мастер-классы, обустроено пространство для общения и развития. Там также представлена информация о тематических треках и событиях Росмолодежи.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Делегация из Лобни посетила лекции по волонтерству и составлению резюме. Профессионалы поделились с ребятами своими знаниями и опытом.

«Мы поняли, что волонтерство — не просто добровольная помощь, это особый стиль жизни, полный смысла, веры и радости», — прокомментировал участник лекции.

Сегодня в городском отделении «Молодой гвардии Единой России» состоят 78 жителей Лобни. Они участвуют в городских мероприятиях: экологических акциях, патриотических встречах, творческих вечерах. Молодогвардейцы также помогают собирать и отправлять посылки для участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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