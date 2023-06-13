Подмосковье 13 июня 2023, 10:34 Делегация из Лобни побывала на концерте ко Дню России на Красной площади

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День России отпраздновали концертом на Красной площади в Москве. Участие в празднике приняла делегация из Лобни во главе с заместителем главы округа Вадимом Лебедевым.

Гостями праздника стали депутаты Государственной думы, деятели культуры, спортсмены и артисты. На сцене перед собравшимися на Красной площади зрителями выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Николай Басков, Олег Газманов, Леонид Агутин и другие исполнители.

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«Эмоции зашкаливали, вся наша группа зарядилась отличным праздничным настроением!» — поделились члены делегации из Лобни.

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли и в самой Лобне. Жители округа приняли участие в концертах, викторинах, мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День России вручил федеральные и региональные награды выдающимся жителям региона.

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