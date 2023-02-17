Подмосковье 17 февраля 2023, 00:15 Делегация из ЛДНР посетила Православный центр в Сергиевом Посаде Фото: Дарья Леонова

Читать 360tv в

Представители организаций, работающих с детьми-сиротами, органов опеки и попечительства, центров соцподдержки семей и других организаций из ЛДНР посетили Православный центр образования имени преподобного Сергия в Сергиевом Посаде.

Реклама

«Наше учреждение не имеет аналогов в России. Оно было создано в октябре 2000 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия под крылом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Ставропигиального мужского монастыря РПЦ», — рассказала директор Православного центра образования Наталья Лепорская.

На базе центра в прошлом году был открыт пункт временного размещения детей, эвакуированных из Донбасса. Здесь проживают, учатся и воспитываются более 200 ребят.

«Дети адаптировались очень быстро. Нашей задачей было вернуть им детство, которое должно быть у каждого ребенка. И сейчас они действительно счастливы, переживают те моменты, которыми живут обычные наши ребята», — подчеркнула Наталья Лепорская.

Делегация из ЛДНР посетила православный центр имени преподобного Сергия при содействии Министерства соцразвития Московской области и администрации Сергиево-Посадского округа.

Ранее сообщалось, что Министерство соцкоммуникаций Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с епархиями Московской митрополии РПЦ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».