Подмосковье 06 февраля 2024, 17:00 Делегация из Кореи посетила институт культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Московский государственный институт культуры городского округа Химки посетила делегация из корейского университета Сонкель. В рамках встречи обсудили совместные проекты, в частности — развитие театрального искусства, организацию совместной выставки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Корейскую делегацию возглавила генеральный директор русского культурно-образовательного центра «Пушкинский дом» Ким Сон Мен.

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Установление сотрудничества, проведение совместных проектов и мероприятий в области культуры, литературы и образования, а также создание условий для академического и культурного обмена между Московским государственным институтом культуры и университетом Сонкель, стали основными темами встречи.

Ректор Екатерина Кудрина провела подробную экскурсию и рассказала о направлениях обучения и факультетах. В конце Ким Сон Мен вручили памятный сувенир — эксклюзивное зеркало, выполненное в технике мозаика.

Отметим, что на мероприятии также присутствовали проректор по научной и инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор Николай Ярошенко, проректор по учебно-методической и воспитательной деятельности, доктор педагогических наук, профессор Анна Юдина и начальник отдела международного сотрудничества Кристина Михайличенко.

Московский государственный институт культуры уже закрепил сотрудничество с ведущими вузами культуры и искусства стран СНГ, подписав Минский Меморандум. Вузы будут реализовывать совместные творческие планы и создавать новые проекты.

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