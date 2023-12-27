Подмосковье 27 декабря 2023, 13:36 Делегация из Китая посетила производство сборных моделей «Звезда» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники бизнес-конференции по сотрудничеству со странами БРИКС посетили одно из крупнейших предприятий в Лобне. Гостям из Китая провели экскурсию на флагманское предприятие России по производству сборных моделей — ООО «Звезда».

Предприятие «Звезда» обеспечивает рабочими местами около 200 жителей Лобни и является важной составляющей городской экономики.

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Директор предприятия Евгений Панов рассказал делегации об истории завода, познакомил с инженерами-конструкторами, которые разрабатывают продукцию, а также показал весь цикл производства сборных моделей. После участники встречи обсудили перспективы сотрудничества для увеличения экспорта игрушек в Китайскую Народную Республику.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в декабре 2022 года компания «Звезда» получила субсидию на модернизацию оборудования в размере 3,6 миллионов рублей.

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