Подмосковье 09 сентября 2023, 14:17 Делегация из Китая посетила Институт непрерывного образования в Дмитрове Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

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В день 869-летия Дмитрова в округ приехали представители китайского города Чжаоцин провинции Гуандун. В ходе визита делегация посетила местный Институт непрерывного образования в целях развития сотрудничества и совместной подготовки студентов дмитровского образовательного учреждения и политехнического вуза провинции Гуандун.

Для гостей из Китая сотрудники института провели экскурсию в стенах учебного заведения, где гости познакомились со специальностями и разнообразными направлениями подготовки ДИНО. За столом переговоров стороны пришли к дружескому соглашению и договорились о развитии дальнейшей совместной подготовки будущих специалистов, а также об обмене студентами и преподавателями по смежным программам.

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В конце встречи представители Чжаоцина и Дмитрова обменялись крепкими рукопожатиями и памятными подарками.

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