Подмосковье 02 декабря 2022, 19:54 Делегация из Хабаровского края познакомилась с передовыми технологиями сортировки отходов в Солнечногорске

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Делегация с Дальнего Востока посетила площадки «Мегабак» нового формата в Солнечногорске и комплекс переработки отходов «Нева». Гостей сопровождали руководители регионального оператора по обращению с ТКО и краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

«За три года в Московской области построена эффективная отрасль по обращению с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 11 инновационных предприятий по переработке отходов. Это один из шагов региона на пути к главной цели — нулевому захоронению отходов», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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КПО Московской области соответствуют всем экологическим нормам. «Нева» — один из передовых комплексов по переработке отходов замкнутого периметра. Его автоматизация составляет 83%, что является максимальным показателем в отрасли на сегодняшний день. Ежегодно завод перерабатывает 500 тысяч тонн отходов. На переработку отправляется 75% отходов, 20% — на вторсырье, еще 30% компостируется в техногрунт, а 25% идет на RDF-топливо.

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Делегация также посетила площадку проекта «Мегабак», который нацелен на раздельный сбор коммунальных отходов и направлен на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

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