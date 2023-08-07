Подмосковье 07 августа 2023, 13:14 Делегация из Египта заинтересовалась монастырской продукцией Троице-Сергиевой лавры Источник фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

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Предприниматели из Египта заинтересовались монастырской продукцией Троице-Сергиевой лавры из Сергиева Посада. Переговоры о поставках товаров за рубеж прошли в рамках экономического фестиваля Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Гости из Африки подробно интересовались ассортиментом лимонадов, сбитней, в особенности монастырским квасом. В ходе встречи обсуждались планы экспортных поставок натуральных продуктов производства Троице-Сергиевой лавры в Египет», — уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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При содействии Российского экспортного центра продукцию «Сергиев канон» уже попробовали в Шанхае, Дубае, Ханое и Каире.

Троице-Сергиева лавра изготавливает напитки по старинным рецептам и использует натуральные компоненты без пищевых добавок, красителей и заменителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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