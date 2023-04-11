Подмосковье 11 апреля 2023, 09:43 Делегация из Башкирии переняла опыт строительства школы на 2200 мест в Одинцове

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Делегация из Республики Башкортостан приехала в Одинцово, чтобы перенять опыт строительства самой большой в Подмосковье школы. Учреждение расположено в жилом комплексе «Гусарская баллада» и рассчитано на 2200 мест.

Подрядчик рассказал коллегам с Урала о материалах, которые использует при отделке внутренних помещений, а также об инженерных и фасадных решениях.

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«Мы прибыли в Московскую область, чтобы перенять лучшие практики проектирования строительства школ и детских садов. Мы осмотрели строительство школы на 2200 мест. Нам очень понравились планировочные решения, также мы поговорили об организации образовательного процесса и благоустройстве территории. Планируем все эти новшества применить на территории города Стерлитамака», — рассказал первый заместитель главы по строительству городского округа Стерлитамак Республики Башкортостан Эмиль Шаймарданов.

Новая школа в Одинцове будет готова принять учеников уже 1 сентября этого года. В учебном заведении появятся кабинеты для начальных, средних и старших классов, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы.

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин отметил, что наличие развитой инфраструктуры важно для жителей и часто становится определяющим фактором при покупке квартиры.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития инфраструктуры на фоне роста численности населения региона.

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