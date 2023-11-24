Подмосковье 24 ноября 2023, 13:13 Делегация из Балашихи приняла участие в конференции «Единой России» Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Итоги года и задачи на 2024 год обсудили на конференции партии «Единая Россия». Участие во встрече приняла делегация из Балашихи.

Представители подмосковной Балашихи прибыли на съезд во главе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Юровым. Конференция прошла в Подмосковье в 28-й раз. Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов получил благодарность за работу от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

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«В рамках конференции были подведены итоги работы большой команды партийцев. Перед нами стоит задача продолжить работу в социально-экономической области в рамках партийного отделения, чтобы обеспечить большую поддержку нашему населению», — сказал Сергей Юров.

Одним из главных событий съезда стало заключение соглашения по проекту «Старший брат» вместе с Донецким отделением партии. Программа поможет в работе с детьми из многодетных и малообеспеченных семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к депутатам региона отметил, что залогом успешной работы является единство коллектива.

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