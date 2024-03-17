Подмосковье 17 марта 2024, 17:25 Делегация иностранных наблюдателей проверила работу избирательного участка в Истре

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Делегация иностранных наблюдателей приехала в Истру. Ее представители осмотрели избирательный участок, расположенный в молодежном центре «Мир», а также поделились впечатлениями от процесса.

Один из наблюдателей, Абубакар Савадого, отметил важность поездки в Россию для всей делегации, поскольку здесь они смогут получить новые знания о процессе выборов.

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«Для нас это очень важно — приехать сюда. Хотя основная цель нашей поездки — это наблюдение, нам есть чему поучиться. Например, электронному голосованию», — отметил Абубакар Савадого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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