Подмосковье 27 июля 2023, 13:30 Делегация ДНР прибыла в Подмосковье для изучения работы системы ЖКХ Министерство ЖКХ МО

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Руководители Новоазовского и Тельмановского районов ДНР прибыли для изучения опыта Подмосковья в жилищно-коммунальной сфере. Они познакомятся с принципами работы Единого расчетного центра и губернаторских программ по ремонту МКД, посетят новые очистные сооружения и побывают на других важных объектах инфраструктуры.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подготовило для коллег большую программу. Представители ДНР уже побывали в Одинцовском округе, где посетили Управление ЖКХ, ознакомились с ходом капремонта многоквартирного дома, увидели обновленные помещения по программе «Мой подъезд».

«Надо сказать, что это не первая наша встреча. Мы провели достаточно большую работу в ДНР по восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры. Сейчас коллеги приехали к нам, что называется, по обмену опытом. Хотят посмотреть, как работает сфера ЖКХ в Московской области. Нам есть, чем поделиться», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Представители ДНР побывали на уникальных очистных сооружениях в Горках-10, где в кратчайшие сроки был проведен полный капитальный ремонт с применением самых передовых технологий. Опыт по взаимодействию с жителями продемонстрировали на примере работы МосОблЕИРЦ — это и система онлайн-расчетов, и бонусная программа, и цифровые технологии.

Коллегам из Донбасса показали также, как работает система водоочистки в Одинцове и какие новые технологии применяют в Подмосковье для удаления примесей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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