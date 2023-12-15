Подмосковье 15 декабря 2023, 14:27 Делегации из Малайзии и Индонезии побывали на заводе МЕТИЗ в Щелкове Елена Катасонова

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Делегации из Индонезии и Малайзии посетили предприятии группы компаний МЕТИЗ в Щелкове. Производство является лидером в разработке комплектующих для протезов нижних конечностей.

Для представителей других стран провели экскурсию и познакомили с предприятием.

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«Мы увидели все стадии разработки конечностей и это впечатляет. Нас заинтересовала возможность дальнейшего сотрудничества. У нас много пациентов, нуждающихся в помощи данной направленности», — заявила профессор Фаза Ахтар Ханапия из Малайзии.

«Вы делаете хорошую работу и делаете качественно. Мы впечатлены масштабами производства», — рассказал доктор международная протезно-ортопедической ассоциации в Индонезии Дханни Видхата Махардхика.

Во время посещения производства делегация убедилась в качестве продукции и используемых материалов.

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